Déçu par David Monsoh, Djino Equalizer à la recherche d’un nouveau producteur

Transfuge de Wenge Bcbg groupe, de JP Mpiana, celui que certains appellent « Papa Enlevé» en rapport à sa chanson produite auprès des « anges adorables », le chanteur Djino Equalizer Caporezzi, se sent présentement libre et poursuit bon an, mal an sa carrière solo.

Au début, il a eu le bonheur d’être accueilli entre les bras du producteur ivoirien David Monsoh qui lui aurait promis monts et merveilles.

De cette union une belle œuvre a été enfantée. Elle porte l’intitulée de « Commandant de bord» et renferme une dizaine de titres bien fignolées qui démontrent la grandeur artistique de son auteur-compositeur.

Cependant, au moment où l’artiste s’attendait à voir les choses évoluer normalement, il s’est retrouvé victime d’une escroquerie artistique de la part de son producteur.

La séparation s’en est suivie et les éponges ont été jetées.

Néanmoins l’œuvre produite sur Compact Disc est disponible dans les bacs mais en quantité réduite si bien que l’auteur a de la peine pour cueillir les fruits de sa sueur.

Ce qui pousse cet auteur-compositeur de belles chansons mélancoliques à chercher un autre producteur sérieux et conséquent pour réaliser son rêve le plus ardent: celui d’être compté parmi les oiseaux rares de la chanson congolaise.

Là, il est en préparation d’un nouveau disque dont nous reparlerons prochainement.

Kingunza Kikim/L’Avenir