Les 5 chansons les plus populaires de Marie Misamu

DIRECT.CD — Alors que toute la communauté chrétienne de la RD Congo pleure la soeur Marie Misamu, nous vous proposons ici ces 5 chansons ont fait sa renommée. N’hésitez pas à nous communiquer votre liste.

La chanteuse congolaise de musique chrétienne Marie Misamu est décédée samedi 16 janvier dans la soirée à Kinshasa.

Le président de l’Association des musiciens chrétiens du Congo (AMCC), Patrice Ngoy Munsoko, joint au téléphone, a confirmé l’information à Radio Okapi.

« Oui j’ai des informations sûres. Il y a le chargé des provinces de l’AMCC qui venait de m’informer. Comme il est chargé de provinces, il dit qu’il a été là. Et moi, je vais me déplacer tout à l’heure pour aller vérifier où on a gardé son corps. Dans les heures qui viennent, je pourrai encore vous préciser », a fait savoir Patrice Ngoy Munsoko.

Un cousin de la chanteuse joint au téléphone par Radio Okapi raconte que Marie Misamu se trouvait à une retraite de prière quand elle a ressenti des « malaises ».

Elle a été conduite à l’hôpital de l’amitié sino-congolaise à Ndjili le samedi. Elle y est décédée le même jour vers 19 heures. Ci-dessous, ces 5 chansons qui ont fait parler d’elle à travers le monde.

Seigneur, avec le frère Debaba

2. « Mokeli na ngai »

3. « Salela ngai bikamwa »



4. « La reconnaissance »



5. « Eh Yahweh », avec le frère Mike Kalambay