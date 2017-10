Lors de sa sortie en 1988, Un Prince A New York de John Landis avec Eddie Murphy en héros comique a été un véritable succès au box office américain. Depuis, à l’étranger et notamment en France, le film est devenu une valeur sûre des plannings de rediffusion des chaînes de télé lors des périodes de fêtes. A tel point qu’il a désormais un statut de film culte et a même de nombreuses références ancrées dans la pop culture.

Une suite avec Eddie Murphy

Si hier, le côté humoristique du film qui consistait en grande partie à se moquer de l’Afrique et des Africains de manière grossière était apprécié, aujourd’hui on ne peut que grincer des dents en pensant aux accents, au royaume de Zamunda créé de toute pièce et bien d’autres gags plutôt gênants.

C’est donc avec beaucoup d’étonnement que l’on apprend qu’une suite du film est en préparation… 30 ans après ! Les rumeurs circulaient depuis quelques mois et elles ont été confirmées par de nombreuses sources sérieuses dont Variety et The Hollywood Reporter. Cette fois-ci, le film sera réalisé par Jonathan Levine et écrit par Kenya Barris, scénariste de la série Black-Ish. Eddie Murphy, reprendrait quant à lui le rôle du Prince Akeem, qui, dans la version originale, fuyait un mariage arrangé et débarquait aux Etats-Unis à la recherche du grand amour.