Corneille Nangaa confirme la fin des opérations d’enrôlement en juillet 2017!

“Nous ne sommes plus à l’heure de la distraction”, a entonné le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour lancer sa rencontre avec la presse ce mardi, alors qu’il revient d’une visite en Ituri, au Bas Uele, au Haut Uele, et dans le Tshopo.

Selon Corneille Nangaa, les opérations de sensibilisation et de mobilisation se déroulent normalement et ont provoqué un « engouement » qui aujourd’hui a permis à la CENI d’enregistrer dans son fichier électoral plus de 13 millions de personnes enrôlés. « J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons déjà 13,5 millions d’électeurs« , a-t-il annoncé.

Corneille Nangaa a reconnu « des couacs techniques, du reste passagers. » Il a promis de continuer la tournée à travers d’autres provinces en pleine opération d’enrôlement dans la partie ouest de la RDC. M. Nangaa dit s’en tenir à la date de fin juillet 2017 pour finir avec toutes ces opérations.