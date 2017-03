Des caisses d’argent en provenance de Kinshasa saisit à Brazzaville

On ignore cependant le montant de la somme et son propriétaire, mais il s’agit de plusieurs caisses d’importantes sommes, en billet de 100 et 20 USD. Cette cargaison débarquerait de Kinshasa, affirment plusieurs sources non officielles.

Selon des sources portuaires dans la capitale du Congo-Brazza, il s’agit d’une fuite de capitaux. Un proche du pouvoir à Kinshasa serait épinglé. On ignore son identité.

A suivre.