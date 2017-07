Révélations mystiques sur la mort de Marc Vivien Foé: il avait réfusé de sacrifier sa mère

Il est venu au Cameroun, en vacances au mois d’août. Sa famille lui manquait. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, à cause des pratiques magico-sataniques. Cet ex-footballeur Camerounais, reconverti dans les affaires, se met à table.

Bonjour Benjamin Diboué, parlez-nous de vos débuts dans le football.

Au Cameroun, j’ai évolué dans les Championnats de Vacances, la coupe Top, des Brasseries du Cameroun.

Comment êtes-vous parti du Cameroun ?

Au cours d’un match de football au quartier Biyem-Assi en 2002, je fus détecté par un technicien Congolais, des « fauves du Niari » C’est comme ça que je suis parti au Congo pour évoluer.

C’était votre premier contrat ?

Exact, un contrat qui m’avait effrayé. Je n’ai jamais eu peur dans ma vie footballistique. C’est la raison pour laquelle, j’ai tenu à vous faire des confidences. Car, le monde du football, c’est autre chose. Cela n’a rien à voir avec ce que les jeunes pensent. Vraiment c’est l’enfer.

Nos lecteurs vous écoutent

A mon arrivée dans les « fauves du Niari », j’avais été très bien logé et très bien traité. Le jour que je signe mon contrat, il y’avait une femme de nationalité Française, qui était là. Je ne la connaissais pas. Je ne l’avais jamais vu. A mon arrivée au Congo, on ne me l’avait jamais présentée. Mais juste après avoir signé mon contrat, le président du club, m’avait convoqué dans son bureau, pour me faire savoir que le Club donne à chaque joueur un maitre spirituel. J’étais bouleversé car, auparavant, je n’avais jamais entendu parler d’une telle chose. Ayant constaté ma froideur, le président précisa tout simplement, qu’il y’avait rien de grave. Juste un guide spirituel.

Avez-vous eu des informations par rapport à cette française ?

Je vous explique. Après avoir eu le premier contact, elle est rentrée en France. En me promettant des lendemains meilleurs dans ma carrière. Je n’y comprenais toujours rien et j’attendais de voir. J’avais peur, et en même temps, je pensais à ma famille au Cameroun. Qui était noyée dans la pauvreté. J’avais un bon salaire. Lorsque cette femme est revenue au Congo, elle m’a donné une chaine que je devais porter autour des reins, cette chaine, faisait paniquer les adversaires. Une force bizarre était en moi. J’avais remarqué que le plus souvent, les joueurs de l’équipe adverse, paniquaient, lorsqu’ils étaient face à moi. Un jour, après le match, le maître spirituel m’avait donné rendez-vous dans sa chambre d’hôtel. Quand je suis entré, je l’ai aperçue avec un gros serpent autour de son corps. J’avais eu très peur. J’avais voulu fuir. Alors, je me suis retourné et je me suis croisé nez à nez avec le président. Il m’avait tout de suite expliqué que ce n’était pas la peine de partir. Car la chaine que je portais sur moi, était un totem, le serpent. Chacun de mes coéquipiers avait un totem, m’avait-il expliqué. Puisque je connaissais déjà une partie de la vérité, mon maître spirituel me déclara que, de son vivant ; Marc-Vivien Foé ; était aussi sous son contrôle. Et, avait le même totem. Sans tarder, j’ai demandé si j’allais aussi mourir comme Marc-Vivien Foé. Mon maître spirituel me répondit par la négative. Tout en me précisant que, Marco avait demandé plus de pouvoir et avait fini par ne pas respecter la condition.

Votre maître spirituel, vous a-t-il parlé de cette condition ?

Oui, en effet, Marco avait demandé à notre maître spirituel de l’emmener rencontrer la reine de la mer. Pour qu’il obtienne plus de pouvoir. Après cela, il était censé sacrifier sa mère. Mais, il avait refusé de le faire. Ainsi, lors de cette journée fatidique du 26 Juin, un esprit est sorti des eaux a frappé son cœur et l’a tué instantanément.

Il savait qu’il allait mourir ?

Oui il le savait. Il avait fait un pacte et il ne l’a pas respecté.

Comment faisiez-vous les pratiques avec votre chaine ?

Pendant le match, le match, lorsque j’avais le ballon, es joueurs de l’équipe adverse qui venaient me barrer, voyaient le serpent. En lieu et place du ballon. Ça dépend des totems, lorsque ton totem est le tigre, les joueurs adverses voient le tigre devant eux. C’est cela le football. Tu ne peux rien sans cela. Regardez mes photos que je vous ai données. J’ai toujours une chaine autour du cou. C’était mon totem. Certains footballeurs louent les cadavres à la morgue pour faire des pratiques à la veille des matches. D’autres trempent leurs maillots dans les urines traitées par des sorciers pour jouer au football.

Pourquoi avez-vous arrêté le football ?

Tout simplement parce que les conditions devenaient de plus en plus compliquées. J’ai compris que lorsque vous avez un gros salaire, il y’a des sacrifices à faire. Au Cameroun, ce n’est vraiment pas encore cela, car les présidents de club ne sont pas associés avec les sectes d’Europe. Au Congo, il y’a beaucoup de présidents de club qui sont Rosicruciens, Francs-Maçons, et qui sont membres dans les grandes loges en Occident. Et, c’est là-bas qu’ils prennent des maîtres spirituels pour donner aux joueurs et ceux-ci à leur tour vous donne un totem. Qui peut être, un serpent, un scorpion, un lion, un tigre. Un totem c’est toujours un animal qui fait peur. Toutes les stars du football ont un totem. Tous.

Comment le savez-vous ?

Mon maitre spirituel m’avait emmené dans certaines loges lorsqu’elle voulait me donner plus de pouvoir. C’est là-bas que j’ai vu de mes propres yeux, tous les footballeurs qui ont pactisé avec le diable.

Pourquoi n’avez-vous pas pactisé ?

Si je le faisais, j’allais jouer dans les plus grands clubs européens, avoir un grand salaire, mais au même moment les membres de ma famille, allaient mourir.

Que pouvez-vous dire de l’équipe nationale du Cameroun ?

Oh là-bas, c’est l’enfer ! le diable y règne en grand maître. Beaucoup de ces joueurs sont homosexuels, francs-maçons, rosicruciens. Il y’a quatre joueurs dans cette équipe qui ont tué les membres de leurs familles. J’ai beaucoup d’amis footballeurs qui ont refusé de jouer à l’équipe nationale. Les problèmes qui existent entre les joueurs proviennent des loges, de l’homosexualité. Vous savez, moi, j’ai toujours rêvé, jouer dans les grands clubs, même à l’équipe nationale. Mais ce que j’ai vu est incroyable. J’ai le peu que Dieu m’a donné, vraiment, je m’occupe de ma famille.

Quels conseils donnez-vous aux jeunes qui jouent ou qui veulent jouer au Football ?

Je leur demande de se contenter des petites équipes, de bien lire leur contrat avant de parapher et de ne jamais accepter un maître spirituel.

A propos du maître, comment s’est passé la séparation ?

Je me suis rendu compte que la chaine que je portais était un totem, je ne m’adonnais plus beaucoup au cours du match. Et, pour cela, le coach commençait à me remplacer et, au même moment, je contactais un exorciste à qui je posais le problème et c’est ainsi que je me suis débarrassé de cette maudite chaine.

Le mot de la fin

Je dis pour finir aux jeunes footballeurs de faire attention avec le football. Ne regardez pas les grandes stars, je ne veux pas les citer. Je les connais tous. Chers amis, vous pouvez jouer dans une petite équipe avoir 1.500.000 CFA de salaire, et faire votre vie simplement.