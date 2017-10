Morte Pendant 23 heures, Jesus Christ a fait visiter a Angelica Zambrona ,une fille de 18 ans de L’Equateur en Amerique latine, le Royaume des Cieux et l’enfer. Angelica temoigne avoir vu Michael Jackson et le Pape Jean Paul II en Enfer..Suivez les videos

A cet instant j’ai entendu la voix du Seigneur, une belle voix telle le tonnerre, remplie d’amour: “n’aie pas peur car je suis Jéhovah ton Dieu et je suis venu te montrer ce que je t’ai promis. Lèves toi car je suis Jéhovah qui te tient par la main droite et qui te dit de ne pas craindre car je vais t’aider.” Subitement, je me suis levée. Tout ce temps, j’étais à genou tentant en vain de réintégrer mon corps. Quand j’ai entendu sa voix la peur m’a quitté et j’ai commencé à marcher et les anges frayaient le chemin.il y avait une forte lumière qui brillait. J’ai retrouvé ma paix quand j’ai fixé la lumière. J’ai vu un homme beau, géant, élégant, musculeux et la lumière émanait de lui. La lumière était tellement brillante que je ne pouvais pas identifier son visage! Mais je pouvais voir ses beaux cheveux dorés et un vêtement blanc muni d’une large bande dorée qui contournait sa poitrine et sur la quelle il est écrit: “Roi de rois et Seigneur de seigneurs.”

J’ai regardé à ses pieds, il portait des sandales dorées rayonnant d’un éclat d’or. Il était très beau! Il m’a tendu la main. Quand j’ai touché sa main; ma main n’est pas passée au travers lui comme se fut le cas avec mon corps. Je me demandais: “ qu’est ce qui se passe? Et il a répondu: “je vais te faire visiter l’Enfer pour que tu ailles informer l’humanité que cet endroit existe réellement. De même je vais te montrer ma gloire pour que tu dises à mon peuple de s’apprêter car je vis réellement et ma gloire est réelle.” Il me dit: “ ma fille ne craint rien”. Il le répéta de nouveau et je répliquai: “Seigneur je voulais plutôt te signifier que j’ai envie de visiter le paradis mais pas l’enfer car c’est un endroit horrible!” il dit: “ma fille, je serai avec toi. Je ne t’abandonnerais pas, je vais te montrer l’enfer car il ya beaucoup des gens qui sont au courant de son existence mais malheureusement ils n’éprouvent aucune peur, ils pensent que c’est de la blague et beaucoup n’en connaissent rien. Voila pourquoi tu doisvisiter l’enfer car il ya plus qui périssent par rapport a ceux qui entre dans ma gloire.”

Quand il a fini de parler, je le voyais des larmes qui coulaient jusqu’a mouiller ses vêtements. J’ai demandé: “Seigneur pourquoi pleures tu?” Il répondit: “ ma fille, puisqu’il y en a plus qui périssent et je vais te montrer pour que tu ailles dire la vérité et que tu ne retournes pas à cet endroit.”

L’Enfer.

Tout a coup quand il parlait, tout commença à bouger. La terre trembla et s’ouvrit. J’ai vu un trou noir en dessous. On était debout sur une sorte de rocher entourés d’Anges. Je dis : “ Seigneur je ne veux pas y aller” il a répondu: “ ma fille ne craint pas car je suis avec toi.” En un clin d’œil on est descendu dans ce trou noir. J’essayais de voir mais il y avait une obscuritéprofonde. J’ai vu un grand cercle et j’ai entendu de millions de voix. J’avais très chaud et je sentais ma peau bruler. J’ai demandé: “Seigneur c’est quoi ca?

Je ne vais pas y aller!” Le Seigneur m’expliqua que ca n’était que l’entrée du tunnel qui mène en Enfer. Il y avait une odeur répugnante, dégoutante, nauséabonde et je suppliais le Seigneur de ne pas y aller. Il répondit: “ma fille c’est nécessaire pour toi de faire connaissance de cet endroit.” Je criais : “mais pourquoi Seigneur?” Et il dit: “pour que tu dises la vérité à l’humanité qui est entrain de périr, elle est perdu et il n’y a que peu qui entre dans mon royaume.” (Matthieu 7:14). En disant ce ci, il pleurait. Ses propos me réconfortaient si bien que j’ai continue à marcher. On est arrivé au bout du tunnel, quand j’ai regardé en bas; j’ai vu l’abime couvert des flammes. Le Seigneur dit: “ma fille, je te donne ceci.” Il s’agissait d’un classeur avec de papiers vierges. “ Ma fille prend ce crayon pour que tu écrives tout ce que je te montrerais, ce que tu verras et ce que tu écouteras. Tu écriras tout textuellement tel que tu l’observeras, tel que tu le vivras.” Je dis” “Seigneur je le ferai, mais je vois déjà assez Seigneur. Des âmes en tourment dans l’immense flammes”

Maxima:

Le temps passait et le corps de ma fille était toujours étalé. “ Seigneur, qu’est ce qui se passe?” Les larmes coulaient de ses yeux et quand je les nettoyais, elles s’accumulaient aussitôt. Je plaçai un miroir dans sa bouche pour vérifier si elle respirait, mais elle ne respirait pas. On a pris le pouls, mais il n’y avait rien. On a place la main au cœur, toujours pas de signe de vie. Le serviteur de Dieu dira que la ou elle se retrouve n’est pas un endroit de joie mais plutôt de tourment.

Angelica:

J’ai dit a Jésus: “je témoignerai que l’Enfer est réel, que l’Enfer existe, mais sort moi de cet endroit!” il répliqua: “ma fille, on n’est même pas encore en

Enfer; je ne t’ai encore rien montre et tu veux déjà que je te retire d’ici?” Je répondis: “s’il te plait Seigneur, sort moi de cet endroit.” Puis nous commencions à descendre vers l’abime! Je me suis mis à pleurer et à crier: “Seigneur non, non, non, non- je ne veux pas y aller! Et il répliqua: “tu as intérêt à voir cet endroit.” J’ai vu de démons horribles de toutes sortes, petits et grands; ils couraient si vite et tenaient quelques choses à la main. “ Seigneur pourquoi courent –ils si vite et qu’est ce qu’ils ont dans leur mains?” Il répondu: “ma fille, ils courent ainsi puisqu’ils savent que leur temps est presque fini, le temps est très limite pour détruire l’humanité spécialement mon peuple. Ils tiennent à la main de flèches pour détruire l’humanité. A chaque démon est attribue le nom de la personne à détruire puis l’amener en Enfer.; leur but c’est de détruire la victime puis l’amener en Enfer.” Et je voyais les démons courir et faire leur apparition sur la terre, il me dira: “ils vont sur la terre saisir les humains pour les jeter en Enfer.” En disant ceci, il pleurait; il pleurait profondément.

Il pleurait sans cesse et je me suis mis à pleurer aussi.

Maxima:

Ma fille était morte pendant 23h, mais je n’ai pas informé l’autorité. J’ai prié: «Seigneur je patienterai pendant 24h, si ma fille ne revient pas, je ferai appel à un médecin. Mais le Seigneur me la retourna avant les 24h.

Angelica:

Le Seigneur me dit: “es tu préparée à voir ce que j’ai à te montrer?” “Oui Seigneur.” Je répondis. Il m’a amené dans une cellule ou il y avait un jeune homme tourmenté par le feu. J’ai constaté que cette cellule était numérotée bien que je ne pouvais pas comprendre le numérotage, ca paraissait à l’envers. Il y avait une grande plaque, et le jeune homme portait le numéro “666” sur son front. Il avait aussi une grande plaque métallique incrustée dans sa peau. Ni les vers de terre qui le mangeaient, ni la flamme n’avaient le pouvoir d’endommager la plaque. Il s’écria: “Seigneur soit miséricordieux, sort moi d’ici. Pardonne-moi Seigneur!”

Jésus répondu: “c’est trop tard: je t’ai donne beaucoup d’occasion mais tu ne voulais pas te repentir.”

J’ai demandé à Jésus: “Seigneur pourquoi est –il ici?” puis je l’ai reconnu. Sur la terre ce jeune connaissait la parole mais tout d’un coup il a abandonne la foi, préférant plutôt l’alcool, la drogue et a empreinte le chemin de la perdition. Il ne voulait plus suivre le Seigneur, malgré les avertissements répétés sur la conséquence d’une telle décision. “Ma fille, il est ici puisque quiconque rejette ma parole a déjà un juge: Ma parole que j’ai prononcée va le juger au jour du jugement dernier.” (Jean 12:48) puis Jésus sanglota.

La façon de pleurer du Seigneur diffère de la notre. Son pleur est très profond et il exprime énormément de l’angoisse dans son cœur. Jésus dit: “je n’ai pas crée l’Enfer pour les humains ”puis je l’ai interroge: “ mais pourquoi alors les humains s’y retrouvent?” il répondit: “ma fille, j’ai crée l’Enfer pour Satan et ses anges qui sont les démons; (Matt.25:41) mais à cause du péché et du refus de se repentir, les humains finissent ici et il ya plus qui périssent par rapport a ceux qui entrent dans ma gloire!” il continua à pleurer et ça m’a fort attristé de le voir pleurer ainsi. “Ma fille, j’ai donné ma vie pour l’humanité afin qu’elle ne périsse pas, afin qu’elle n’aille pas en Enfer. J’ai donné ma vie à titre d’amour et de miséricorde afin que l’humanité passe à la repentance et entre dans le royaume des cieux.” Jésus se lamentait comme quelqu’un qui n’en pouvait plus, voila combien il éprouve de la peine en regardant les âmes perdues.

Je me sentais en sécurité en présence de Jésus Christ. Je m’imaginais: “ si je lâchais le Seigneur, je serai bloquée ici”. “Ya t-il des membres ma famille ici?”. Il m’a regardé comme je pleurais et me dit: “ Ma fille, je suis avec toi” parce que j’avais très peur. Il m’amena dans une autre cellule. Je ne pouvais jamais m’imaginer voir un membre de ma famille dans cette cellule. J’ai vu une femme tourmentée, il y avait des vers de terre qui bouffaient son visage et les démons qui enfonçaient une sorte d’épée dans son corps. Elle criait: “ non Seigneur aie pitié de moi, pardonne moi s’il te plait, retire moi de ce lieu ne fut ce que pour une minute.”

En enfer les gens sont tourmentés en se rappelant ce qu’ils ont fait sur la terre. Les démons se moquent des humains et leur disent: “ adore et glorifie car ceci est votre royaume.” Et les gens criaient et se rappelaient qu’ils connaissaient Dieu, parce qu’ils connaissaient les écritures. Ceux qui connaissaient le Seigneur souffraient deux fois plus. Le Seigneur dit: “il n’ya plus de chance pour ceux qui sont ici; mais il ya encore une possibilité pour ceux qui sont vivants.” Je lui ai demandé: “Seigneur pourquoi mon arrière grand mère est ici? Je ne sais pas si jamais elle te connaissait. Pourquoi est- elle ici Seigneur?” Il répondu: “ ma fille, elle est ici parce qu’elle n’a pas su pardonner…ma fille, celui qui ne pardonne pas, moi non plus je ne le pardonnerai pas.” J’ai demandé: “Seigneur mais tu pardonnes, tu es miséricordieux.’ Il a répondu: “ oui ma fille, mais c’est important de pardonner, puisqu’ils n’ont pas pardonné beaucoup des gens se retrouvent en Enfer… va dire au monde qu’il est temps de pardonner et plus spécialement mon peuple car beaucoup d’entre eux n’ont pas encore pardonné. Dis leur de se débarrasser des rancunes, des ressentiments, de cette haine dans leur cœurs. Il est temps de pardonner! Si la mort surprenais cette personne qui n’a pas su pardonner, cette personne pourrait se retrouver en enfer, car personne ne peut racheter une vie.”

Quand on a quitte la cellule de mon arrière grand mère, elle était engloutie dans le feu et s’écria: “ Aaaah”, elle se mit à blasphémer le nom de Dieu. Elle maudissait Dieu; toute personne en enfer blasphème Dieu. Quand on a quitte ce lieu, je pouvais constater que l’enfer est rempli des âmes tourmentées. Plusieurs personnes étendent leurs mains, suppliant Jésus de les sortir de là. Mais le Seigneur ne peut rien pour eux et ils se misent à blasphémer Dieu. Puis Jésus pleurait et disait: “ça me fait mal de les entendre, ça me peine de voir ce qu’ils font, puisque je ne peux plus rien faire pour eux. Ce que je peux te dire est qu’il ya encore une opportunité pour celui qui est encore sur la terre, celui qui n’est pas encore mort, donc le vivant; il a encore le temps de se repentir!”

Le Seigneur m’expliqua qu’il ya beaucoup de célébrités en enfer, et aussi beaucoup de ceux qui l’ont connu. Il dit: “je veux te montrer une autre partie de la fournaise.” On est arrive a un endroit ou une femme était couverte de feu. Elle était en agonie et s’écriait en suppliant le Seigneur pour la miséricorde.

Jésus la pointa du doigt et me dit: “ ma fille, cette femme que tu aperçois là s’appelle Selena.” Quand on s’est approche, elle cria: “ Seigneur aie pitié, pardonne moi, libère moi d’ici!” mais le Seigneur la regarda et dit: “ c’est tard, trop tard. Tu ne peux plus te repentir.” Elle m’a aperçu et me dit: “ s’il te plait, va dire aux gens a propos de l’enfer, parle à haute voix et ne te tais pas. Dis leur de ne pas venir en ce lieu. Va leur dire de ne pas jouer ou chanter ma musique.” Je lui demande: “ pourquoi veux tu que j’apporte ce message au

monde? Elle répondit: “parce que chaque fois que les gens jouent et écoutent mes chansons, mon tourment s’accentue. La personne qui joue et écoute ma musique est entrain de faire son chemin vers l’enfer. S’il te plait va leur dire de ne pas venir ici. Va dire que l’enfer est réel” elle s’écria et les démons lui lancèrent des épées et elle pleura: “ aide moi Seigneur, aie pitié de moi Seigneur.” Mais malheureusement, le Seigneur lui dit: “ c’est trop tard”

Je parcourais des yeux cet endroit, c’était plein de musiciens et d’artistes. Tout ce qu’ils faisaient c’est chanter et chanter sans cesse. Le Seigneur expliqua: “la personne qui est enfer continue à faire ce qu’elle faisait sur la terre.

Pendant que j’observais, j’ai remarque qu’il y avait beaucoup des démons qui aspergeaient ce que je croyais être de l’eau. Je pensais qu’il pleuvait. Mais j’ai constaté que les gens en flamme feuillaient plutôt la pluie: “ non, Seigneur aide moi, ce n’est pas possible” et les démons riaient et disaient aux gens: “louez et adorez parce que ceci est votre royaume eternel!”. J’ai vu les flammes s’intensifier et les vers de terre affectés à chaque humain se multiplier. Ce n’était pas de l’eau mais plutôt du soufre qui aggravait le feu et multipliait la souffrance de victimes.

J’ai demandé à Jésus: “qu’est ce qui se passe? …Seigneur qu’est ce qui se passe?” et le Seigneur répondit: “ ceci est le salaire de quiconque qui ne s’est pas repenti.”(Psaume 11:6) Puis le Seigneur m’amena là où il y avait un homme célèbre. Avant, j’étais indécise en tant que chrétien. Je pensais que toute personne qui meurt va au paradis; ceux qui célèbrent la messe iront au paradis mais j’avais tort. Quand le Pape Jean Paul 2 était mort, mes amis et membres de famille me diront qu’il est allé au paradis. Tous les medias (tv.) disaient: “ Le Pape Jean Paul 2 est mort, que son âme repose en paix. Il est maintenant entrain de se réjouir en présence de Jésus Christ et ses Anges au paradis.” Et je croyais à toutes ces informations. Mais j’étais dupe car je l’ai vu en enfer tourmente par le feu.

J’ai regarde son visage et je l’ai reconnu. Le Seigneur me dira: “regarde ma fille, cet homme que tu vois la c’est le Pape Jean Paul 2. Il est ici, tourmenté car il ne s’est pas repenti.” Mais je ripostais: “Seigneur pourquoi est il ici?

Il prêchait à l’église.”Jésus répondit: “ma fille, aucun de fornicateur, idolâtre, égoïste, menteur n’hériteront le royaume de cieux.” (Ephésien 5: 5). Je répondis: “je sais que cela est vrai mais je veux savoir pourquoi il est ici, parce que il prêchait à la multitude!” et Jésus de répondre: “ oui ma fille, il peut avoir dit beaucoup de choses, mais il ne disait jamais la vérité tel qu’elle est. Il ne disait jamais la vérité; bien qu’il connait la vérité, il a préfère l’argent au lieu de prêcher sur le salut des âmes. Il ne disait pas la vérité. Il ne disait pas que le paradis et l’enfer existent. Ma fille, voila maintenant qu’il est ici.”

Quand je l’ai regardé, il y avait un grand serpent avec des épines autour de son cou et il essayait en vain de l’enlever.il plaida avec le Seigneur: “Seigneur aide moi!” il s’écria: “ aide moi Seigneur, aie pitié de moi, sort moi de cet endroit; pardonne moi, je me repends Seigneur; j’aimerai retourner sur la terre pour me repentir.” Le Seigneur l’observa et dit: “tu savais très bien que cette place est réelle… c’est trop tard, il y n’a plus de chance pour toi.”Le Seigneur dit: “ écoute ma fille, je vais te montrer la vie de cet homme.”

Jésus me montra un écran géant ou je pouvais voir comment cet homme célébrait la messe à maintes reprises à la foule et comment le peuple qui s‘y trouvait était très idolâtre. Jésus dit: “regarde ma fille, cet endroit est plein d’idolâtre. Ma fille l’idolâtrie ne sauve pas. Je suis le seul qui sauve, en dehors de moi pas de salut. Ma fille, J’aime le pécheur mais je hais le peché.va dire aux humains que je les aime et ils doivent venir a moi.”

Pendant que le Seigneur parlait, je voyais comment le Pape recevait beaucoup d’argent et le gardait pour lui même. Il était très riche. J’ai vu son image assis sur le trône, mais je pouvais aussi voir au delà de ça. Bien qu’il est vrai que ces hommes ne se marient pas, je vous rassure que ces hommes couchent avec les religieuses, et beaucoup d’autres femmes. Je n’invente rien ; c’est le Seigneur qui me l’a montré.

Le Seigneur me montra ces gens qui vivent dans la fornication et la parole dit qu’aucun fornicateur n’héritera le royaume de cieux. Pendant que je regardais cette scène, le Seigneur me parla: “regarde ma fille, tout ce que je t’ai montré, c’est ca qu’il a vécu et c’est ce qui se passe maintenant sur la terre chez beaucoup des gens, beaucoup de prêtres et le pape en vie.” Puis il me dit: “ma fille, va dire au monde qu’il est temps de venir à moi”

Le Seigneur m’a montré un endroit où beaucoup des gens marchaient vers l’enfer. Je lui demandai: “comment se fait-il qu’ils marchent vers ce lieu.” Il répondit: “je vais te montrer” il me montra un tunnel plein des gens. Ils étaient liés de la main au pied. Ils étaient vêtus de noir et portaient un fardeau au dos. Jésus dit: “regarde ma fille, ce monde que tu vois ne me connait pas encore. Ce qu’ils portent au dos c’est le péché mais va leur dire de me donner leur fardeau et je leur donnerai le repos. Dit leur que je suis celui qui pardonne tous les pèches du monde… ma fille va leur dire de venir à moi; je les attends à bras ouvert.

Préviens-les qu’ils sont en route vers l’enfer.” Pendant que je les voyais marcher, j’ai reconnu mon cousin, ma cousine, ma famille.je m’exclamait en notifiant le Seigneur. Il répondit: “ma fille, ils marchent vers l’enfer mais va le leur notifier. Vas-leur dire qu’ils marchent vers l’enfer. Vas-leur dire que je t’ai choisi comme mon messager, car ça signifie que tu vas dire la vérité.

Tu dois dire tout ce que je t’ai montré. Si tu ne dis rien et que la personne en question se retrouve en enfer, je vais te réclamer son sang. Mais si par contre tu dis la vérité et qu’elle n’écoute pas dans ce cas cette personne à des comptes à me rendre. Si la personne en question ne se repent pas, alors tu es déchargée de toute responsabilité et son sang va retomber sur elle même. (Ezekiel 3:18)”

Jésus me dit que beaucoup de célébrités marchent vers l’enfer. Les gens célèbres et importantes. Tenez par exemple Michael Jackson. Il était célèbre dans le monde entier mais il était sataniste. Bien que la plupart de gens ne le voit pas sur cette angle, mais c’est la vérité. Il avait signé un accord avec le diable: il a signe un contrat avec le diable; le quel contrat le permettra d’avoir la renommé en vue d’attirer beaucoup de fanatiques.

J’ai vu les démons marchés sur les gens en enfer de manière semblable au pas de dance qu’il exhibait sur la terre. Ils glissaient en arrière et non en avant pendant qu’ils se réjouissaient de l’angoisse qu’ils faisaient subir à leurs victimes. Laisse-moi te dire que Michael Jackson est en enfer. Le Seigneur me l’a montre après sa mort.

Il m’a donne l’occasion de voir Michael Jackson tourmente par le feu. Je criais au Seigneur : “pourquoi?” ça n’était pas agréable de le voir tourmenté et comment il poussait des cris de détresse. Toute personne qui écoute les chansons de Michael Jackson ou les chante ou est son fanatique, je t’avertis que le diable te piège dans sa toile pour que tu finisses en enfer. Maintenant même renonce a ça au nom de Jésus Christ! Jésus veut te libérer pour que tu ne te perdes pas.

Le Seigneur me dit: “ ma fille, il ya aussi les gens qui me connaissent qui sont en route vers l’enfer.” Je demande : “Seigneur comment est ce possible que les gens qui te connaissent aillent en enfer?” il répondit: “la personne qui abandonne ma voie et celle qui mène une vie double.” Il me montra les gens qui se dirigeaient vers l’enfer. Ils étaient lies des mains aux pieds. Ils portaient chacun une robe blanche mais déchirée, teintée et froissée. Jésus dit: “ma fille, vois comment mon peuple s’est éloigné de moi. Ma fille, je t’informe que je ne viens pas pour ces genres de personnes. Je viens pour un peuple saint, prêt, sans tache, sans ride, sans souillure… va leur dire de retourner sur l’ancien chemin.” (Ephésien 5:26-27). Je commençais à voir beaucoup de mes oncles et beaucoup de ceux qui ont abandonnés le Seigneur. “ Vas leur dire que j’attend qu’ils déchargent leur fardeau sur moi et je leur donnerai le repos. Jésus était entrain de pleurer: “ma fille ils viennent ici. Vas dire à tes oncles, à tes membres de famille qu’ils se dirigent vers l’enfer! Ma fille beaucoup ne te croiront pas, mais je suis ton témoin fidele, je suis ton témoin fidele. Je ne t’abandonnerai jamais. Ma fille même s’ils ne veulent pas croire va leur dire la vérité car je suis avec toi. Ma fille, Je te montrerai aussi comment les gens arrivent à cet endroit.” Nous sommes allés vers un tunnel ou il y avait de multitudes des gens qui tombaient vers l’abime. Pas mille, pas deux milles mais aussi nombreux que le sable de la terre. Ils tombaient par seconde, comme une main remplie de sable qu’on déversait. Les âmes tombaient rapidement. Jésus pleurait, il dit: “ma fille, voila comment l’humanité péri, voila comment elle se perd!…ma fille ça m’attriste de voir l’humanité périr.”

Jésus dit: “ les démons aussi se réunissent en ce lieu.” Et je dis: “ les démons en réunions? Jésus dit: “ oui ma fille, ils se rencontrent pour planifier ce qu’ils feront au monde. Ils tiennent des réunions secrètes chaque jour. Ainsi dit, Jésus m’amena à une cellule ou j’ai vu une table en bois avec les chaises tout autour. Il y avait des démons de toutes sortes. Jésus expliqua: “ ma fille, ils planifient maintenant d’aller détruire les familles de Pasteurs, des missionnaires, des Evangélistes et tous ceux qui me connaissent. Ma fille, ils veulent les détruire; ils ont beaucoup de flèches.”

Les démons riaient en se moquant et disaient: “détruisons le monde et amenons le ici.”

Jésus dit: “ vas leur dire que je suis avec eux. Qu’ils ne laissent aucune porte ouverte, qu’ils ne laissent aucune place à Satan car il est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer (1 Pierre 5:18)” mais l’écriture dit: “ il marche comme”, parce que l’unique lion réel est celui de la tribu de Juda, Jésus Christ de Nazareth (Apocalypse 5:5)! Jésus dit: “ma fille, ils veulent spécialement détruire les familles de pasteurs.” Je demande : “ pourquoi veulent –ils détruire les familles de Pasteurs? Et Jésus répondit: “ parce qu’ils sont les bergers de plusieurs brebis que le Seigneur leur a confie. Ils veulent que ces brebis retournent dans le système du monde; de retourner en arrière et finir en enfer…vas dire au Pasteurs de dire la vérité. Vas leur dire de prêcher la vérité et de dire tout ce que je leur ai dit et de ne rien garder pour eux même ce que je leur ai dit.” Quand on quittait cet endroit, il me dit: “ je veux te montrer quelque chose…

Il ya aussi des enfants ici.” Et Je répondis: “ Seigneur, les enfants en enfer? Pourquoi sont-ils ici? Ta parole dit: “laissez les petits enfants venir en moi et ne les empêchez pas car le royaume de cieux appartient à ceux qui sont comme eux.” (Matthieu 9:14) jésus répliqua: “ma fille, c’est vrai, le royaume de cieux appartient à ceux qui sont ainsi, mais cet enfant doit venir à moi, car quiconque vient à ne sera pas rejeté.” (Jean 6:37) à l’instant même, le Seigneur me montra un garçon de 8 ans tourmenté par le feu. Le garçon criait: “Seigneur aie pitié de moi, retire moi de cet endroit ; je ne veux pas y être.” Il continua à pleurer et à crier. Jai vu les démons autour de ce garçon qui ressemblaient aux images de la bande dessinée. Il y avait “ dragon boy z”, “ben 10”, “Pokémon”, dora etc.

“Seigneur pourquoi le petit garçon est ici?” Jésus me montra un écran géant de la vie de cet enfant. J’ai vu comment il passait toute sa vie devant l’écran de la télévision entrain de regarder ces bandes dessinées.

Jésus dit: “ ma fille, ces bandes dessinées, ces films, ces feuilletons télévises qui passent chaque jour à la télévision sont les instruments sataniques pour détruire le monde… regarde ma fille comment ça s’est passé.” J’ai vu comment le petit garçon était Rebel et désobéissant a ses parents. Quand ses parents lui parlaient, il sortait en courant. Il reversait les choses et désobéissait les parents. Apres cet événement, une voiture l’a écrasé et ce fut la fin de sa vie sur terre.

Jésus m’expliquais: “ depuis lors, il est ici en enfer.”

Je regardais le petit garçon comment il était torturé. Jésus dit: “ma fille, va dire aux parents d’instruire leurs enfants à la lumière de ma parole.”(Proverbe22:6). La parole de Dieu est vivante; ça nous apprend à corriger l’enfant avec le fouet, mais pas à tout moment; seulement quand l’enfant a été désobéissant à ses parents. (Proverbe 22:15). Le Seigneur me dit quelque chose très attristant et pénible: “ il ya beaucoup d’enfants ici à cause des bandes dessinées et à cause de la rébellion” je lui demanda: “ Seigneur pourquoi doit-on blâmer la bande dessinée?” et il expliqua: “ parce que les bandes dessinées sont des démons qui véhiculent la rébellion, désobéissance, amertumes et la haine chez les enfants; autres démons possèdent ses enfants pour qu’ils ne fassent rien de bon que du mal. N’importe quoi les enfants voient à la télévision, ils veulent le reproduire dans la vie réelle.” L’enfer existe et c’est réel et même les enfants doivent décider où aller. Je dis: “Seigneur, dis-moi, pourquoi les enfants sont ici?” et Jésus répondit: “ des qu’un enfant est conscient qu’il ya l’enfer et le paradis, alors il a un choix à faire.”

Le Royaume de Cieux.

Il y a tant des choses à dire au sujet de l’enfer, maintenant laisse moi partager ce que j’ai vu au paradis. Jésus dit: “ma fille, maintenant je vais te montrer ce que j’ai préparé pour mes Saints.” Nous avions quitté l’enfer par le tunnel. Pendant que nous marchions dans le tunnel, tout d’un coup nous sommes arrives la où il y avait une forte lumière. Jésus dit: “ma fille, je vais te montrer ma gloire.” On a commencé l’ascension vers le Royaume de Cieux! Aussitôt nous sommes arrivés devant une porte sur la quelle est écrite a grand caractère dore: “

Bienvenu au Royaume de Cieux.”

Jésus dis : “ ma fille vas y car je suis la porte et celui qui entre par moi entrera et trouvera des pâturages.” (Jean 10:9)

Après qu’il ait dit ces mots, la porte s’ouvra et nous sommes entrés. J’ai vu les anges entrain de glorifier, honorer, adorer le Père Céleste! (apocalypse 7:11-

12). Nous avons continue à marcher et nous nous sommes approchés d’une table; la quelle table on pouvait voir le début mais non la fin. (Apocalypse 19:9). J’ai remarqué l’immense trône, puis les petits trônes entourés de milliers de chaises. Entre les chaises il y avait de vêtements munis de couronnes.

Jésus dis: “ma fille, la couronne que tu vois la est la couronne de vie.” (Apocalypse 2:10).

Jésus dit: “ ma fille, voici ce que j’ai préparé pour mon peuple.” J’ai vu que la table était couverte d’un tissue blanc aux extrémités dores.il y avait des assiettes, gobelets en or, des fruits; tout était servi. C’était merveilleux. Il y avait un grand récipient au milieu de la table contenant le vin pour le diner. Et Jésus dit: “ma fille, tout est prêt pour l’accueil de mon église.”

On est allé à un autre endroit où j’ai vu beaucoup des gens dans un jardin. C’était les gens bien connu de la bible, mais ils n’ont pas vieillis; ils sont tous jeunes. Il y avait ce jeune homme avec un mouchoir à la main qui dansait en tourbillonnant pour glorifier le Seigneur. Jésus dit: “ma fille, ce jeune homme que tu vois est mon serviteur David.” Il glorifiait le Père. Aussitôt, d’autres

jeunes hommes apparaissaient et Jésus me dit: “ma fille, c’est Josué, Moise, Abraham.” Jésus les appelait par leur noms.ils avaient tous la même expression,

Jésus dit: “ma fille, cette femme que tu vois la c’est ma servante Marie Madeleine, ma servante Sara.”

Puis il dit: “ ma fille, voici Marie; celle qui a donne naissance à Jésus qui te parle. Ma fille, je t’informe qu’elle n’est pas au courant des choses qui se passent sur la terre. Vas dire au monde, aux idolâtres que l’enfer est réel et que les idolâtres n’hériteront pas mon Royaume. Vas-leur dire que s’ils se repentent, ils vont entrer dans mon paradis. Vas leur dire que je les aime et que Marie n’est au courant de rien (de ce qui se passe sur la terre). La seule personne qu’ils doivent glorifier c’est moi car ni Marie, ni Saint Grégoire, ni

aucun autre Saint ne peut offrir le salut. Je suis le seul qui sauve et en dehors de moi personne, personne, personne d’autre ne sauve! Il a répété trois fois que

personne d’autre ne peut sauver. Il n’y a que Lui qui sauve.

Le monde est victime de la déception croyant qu’il y a un certain saint, qui est en réalité un démon, qui opère au travers une idole fait par les être humains.

Laisse-moi te dire que le Seigneur veut te donner le meilleur, il veut que tu hérites du royaume des Cieux, que tu puisses te repentir et quitter l’idolâtrie.

Parce que l’idolâtrie ne peut pas te sauver. Jésus Christ de Nazareth est le seul qui sauve, qui a donne sa vie pour vous et moi et pour toute l’humanité. Comme il

pleurait, il me dit “ s’il te plait ma fille, ne garde pas silence; vas dire la vérité. Vas leur dire ce que je t’ai montre.”

J’ai vu comment Marie glorifiait le Seigneur. J’ai vu les femmes avec de beaux cheveux très longs. Je dis: “qu’elles sont belles.” il me dit: “ma fille, vas dire aux femmes de prendre soin de voile que je leur ai donné.” Puis il me dit: “j’ai quelque chose d’important à te montrer.” J’ai regardé au loin et j’ai aperçu une cite rayonnante, une cite en or! Je dis: “Seigneur c’est quoi ca?” je vais m’y rendre.” Il répondit: “ma fille, je vais te montrer ce qu’il y a là. Ce que tu vois, c’est le domaine céleste, les palais célestes qui sont prêts pour mon peuple.” On se mit à marcher, jusqu’a ce que nous sommes arrives sur un pont en or. Après l’avoir traversé, on est arrivé sur une route en or! (apocalypse 21:21). Tout était beau, brillant comme un verre rayonnant. C’était vraiment surnaturel, inexplicable! On a vu les palais célestes et on observait comment les milliers des anges les bâtissaient. Quelques anges construisaient rapidement, d’autres construisaient lentement et en fin les autres ne bâtissaient pas du tout. Je demandai au Seigneur: “comment se fait-il qu’il y en a qui construisent vite, d’autres lentement et ceux qui ont stoppé de bâtir?” le Seigneur explique: “ma

fille, c’est comme ça que mon peuple travaille, mes anges travaillent au rythme de mon peuple sur la terre…ma fille, mon peuple ne partage plus l’évangile. Mon peuple ne jeune plus. Mon peuple ne se met plus sur la route pour distribuer les affiches qui annoncent la verite, mon peuple a maintenant honte. Vas leur dire de

retourner sur l’ancien chemin. Ces anges que tu as vus ne faisant plus rien, appartiennent à ceux qui m’ont abandonné. Ma fille, vas leur dire de retourner sur le bon chemin.” (Jérémie 6:16) et ainsi dit, il se mit à pleurer.

J’entendais d’autres personnes chantées et j’ai demanda au Seigneur: “Seigneur, je veux que tu m’amènes là où les gens chantent”. Jésus m’observais, je sais qu’il m’observait bien que je ne pouvais pas voir son visage. Je ne pouvais voir que le mouvement de son visage. Quand ses larmes mouillaient ses vêtements, je

lui ai demande pourquoi il pleurait. Mais il ne me répondait pas. Plus tard, on est arrive dans un beau jardin. Là, au milieu des palais célestes, j’ai vu des fleurs qui bougeaient. Le Seigneur pointa de doigt et dit: “ma fille, écoutent elles me glorifient, m’adorent! Mon peuple ne fait plus ce qu’il avait l’habitude de faire, mon peuple ne m’adore plus, ne me glorifie plus, ne me cherche plus comme auparavant. C’est pourquoi je te dis d’aller les informer de me chercher car j’irai, j’irai,

j’irai pour un peuple qui me cherche en esprit et en vérité, pour un peuple qui est prêt, pour un peuple saint! En pleurant il continua: “je viens, je viens!”

Puis j’ai compris pourquoi il pleurait; parce que il vient mais non pour ceux qui croient en partie. Il va venir seulement pour ceux qui le cherchent en esprit et

en vérité. Puis le Seigneur me dit que je dois rentrer sur la terre. Je dis :“Seigneur, je ne veux pas rentrer sur la terre! qu’est ce que cela veux dire! retourner sur la terre? Je veux rester avec toi. Tu m’as amené ici et je n’irai nulle part car je suis avec toi! Jésus dit:

“Ma fille, c’est nécessaire que tu retournes sur la terre pour témoigner que ma gloire est réelle, que ce que je vais te montrer est réel, que ce que tu as vu est réel, pour que le monde vienne à moi, se repente et qu’il ne périsse pas.”

En pleurant je suis tombé à ses pieds; puis j’y ai vu les plaies. Je demandai:

“Seigneur, c’est quoi ces blessures. Il répondit: “ma fille, c’est la cicatrice d’hier quand j’ai donné ma vie pour l’humanité.” Il m’a aussi montre les cicatrices dans ses mains. Je demande: “Seigneur pourquoi tu as encore ces cicatrices? Il me dit: “ma fille, c’est la cicatrice qui est restée.” Puis j’ai demandé: “ va telle disparaitre?” il répondit: “ma fille, ça va disparaitre quand tous les saints seront réunis ici…ma fille, je dois te ramener sur terre: Ta famille et les nations t’attendent.” J’ai essaye de résister mais il pointa la terre de son doigt et dit: “regarde, ce peuple que tu vois sont tes membres de

famille, ce corps que tu vois la, tu y retourneras… il est temps de quitter ce lieux.” Puis il m’amena à travers une rivière Claire comme de l’eau de roche et dit: “regarde, plonge dans l’eau.” Avant que je n’entre dans cette rivière de l’eau de vie, je ressentais une joie indescriptible, mais après l’immersion dans l’eau j’étais transportée de joie. Je pensais que je n’aurai plus à retourner sur la terre, mais le Seigneur me dira: “ma fille, tu dois retourner sur la terre…ma fille, je vais te montrer quelque chose: comment je viens sur la terre

pour un peuple saint.

Je vais te montrer comment sera le jour de l’enlèvement.”

L’Enlèvement et la Tribulation.

Nous nous sommes dirigés vers un endroit où il y avait un écran géant, j’y ai vu des gens, je pouvais voir le monde entier. Puis soudainement, j’ai vu des multitudes de gens disparaitre, les femmes enceintes voyaient leur grossesse disparaitre. Elles avaient l’air hébété poussant de cris de détresse. Les enfants

disparaissaient de partout. De milliers des gens couraient d’un endroit à un autre en hurlant. “ Ce n’est pas possible, ce n’est pas possible! Qu’est ce qui

se passe?” J’ai vu ceux qui connaissaient le Seigneur mais qui ont raté l’enlèvement. Ils disaient que le Seigneur est venu, l’enlèvement a eu lieu. Ils hurlaient et voulaient se tuer mais ne pouvaient pas. Le Seigneur me dit: “ma fille, en ce jour la mort va fuir; l’Esprit Saint ne sera plus sur la terre.”(Apocalypse 9:6) il y avait des accidents mais je n’ai vu aucun mort: tous étaient en vie bien que blessés.

J’ai vu un trafic intense avec de milliers de personne. Il me dit: “ ma fille, regarde comment tout va se passer.” Puis j’ai vu des gens courant d’un endroit à un autre en hurlant: “Christ revient, revient!” ils suppliaient: “Seigneur pardonne moi, pardonne moi amène moi avec toi!” mais le Seigneur me dira d’une voix navrante: “ en ce moment là ça sera trop tard; c’est maintenant le temps de se repentir…

Ma fille va dire au monde de me chercher car en ce temps la, il n’y aura plus d’opportunité.” (Esaie 55:6). Ma fille ça sera trop tard pour tous ceux qui ont raté l’enlèvement.” Quand Jésus réalisa comment les gens étaient restés, il commença à pleurer et dit: “ma fille, j’irai au monde comme c’est écrit dans 1 thessaloniciens 4:16-17: “car a un signal donne, a la voix de l’Archange, au coup de trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons emportés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur…”

Mais pas tout le monde ira avec le Seigneur, rien que ceux qui font sa volonté (Matthieu 7:21) et qui vivent dans la sanctification. Car le Seigneur me dit: “rien que ceux qui sont purs entreront le Royaume de cieux, (Hébreux 12:14). Personne ne connait, ni le jour, ni l’heure à la quelle j’irai pour mes saints, même les anges ne sont pas au courant.” (Matthieu 24:36)

Sur l’écran je voyais les gens tournaient en rond. Les magasines et les infos télévisées annonçaient que: “ JESUS ETAIT ARRIVE” l’écran s’effaça, et Jésus conclu en disant: “ j’irai pour un peuple saint.” C’était tout ce qu’il m’a montré. Après cela, il me ramena sur terre.

Entourés d’anges, nous amorcions la descente par les escaliers en blanc très beau bornés de fleurs. Je pleurais tout au long du chemin, suppliant Jésus: «Seigneur s’il te plait, ne me laisse pas ici, amène moi avec toi!” Il répondit: “ ma fille, les nations, ta famille t’attendent… ma fille, tu dois rentrer dans ce corps. Ma fille tu dois recevoir la vie pour témoigner de ce que tu as vu.

Beaucoup ne te croiront pas; beaucoup aussi te croiront, je suis ton témoin fidele. Je suis avec toi. Je ne t’abandonnerai jamais.”

De retour sur terre

Maxima:

Quand ma fille repris vie, on attendait à cote de son corps qui était étalé par terre. Elle a soufflé “ huuum” rien d’autres. J’ai dit: “merci Seigneur parce que ma fille est de retour.” Nous avions tous remercie le Seigneur. Puis elle commença à respirer petit à petit. Après à peu prés 5 heures, elle était à mesure d’ouvrir les yeux et parler. Au début, on comprenait à peine ce qu’elle

disait; ca n’était pas du tout Clair. Elle n’avait pas de force. On était oblige de fermer les fenêtres car ses yeux ne supportaient pas la lumière.

Curieux que nous étions, nous voulions tous qu’elle nous raconte ce qu’elle a vu. Mais puisqu’elle était faible, elle ne pouvait que nous dire très peu. Il a fallu

2 semaines pour qu’elle donne complètement son témoignage. Les démons venaient la tourmentée après cet événement. Elle les voyait clairement; ils essayaient de se dissimiler dans l’ombre. Ils étaient ici en dedans 3 jours depuis son retour, avant qu’elle ne soit réellement à mesure de parler. Elle leur demanda ce qu’ils voulaient et ils répondirent: “ on est venu signer un pacte avec toi…tu dois te taire. Tu ne diras rien de ce que tu as vu en enfer car si tu parles, nous allons te tuer.” Elle décria les démons comme étant vilains, gros, obese et laid. Elle dit que les mots manquent pour décrire leur laideur. Elle les chassait, mais ils ne voulaient pas partir. Quand ils venaient, ils sautaient sur elle comme pour l’étrangler. Elle ripostait en les chassant mais elle n’avait pas de force. Une fois quand elle les a chassés, une forte lumière s’est manifestée et

ils ont tous fui! C’était le Seigneur.

Ce que ma fille a connu n’était pas facile. Elle a reçu un message profond pour l’humanité entière de chercher le Seigneur. Mais l’humanité pense être correcte,

sans reproche. La jeunesse dans la drogue, l’alcool, ils pensaient que ça va.

Mais ça ne va pas du tout. Une des plus grandes expériences qu’elle a eu c’est de voir beaucoup d’artistes en enfer, y compris les musiciens et aussi le Pape jean Paul 2. Il est temps de chercher le Seigneur, de se repentir et de s’humilier devant lui.

La parole de Dieu est vraie quand elle déclare: “le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas.” (Marc 13:31). La parole du Seigneur s’accomplira au temps opportun. Le Seigneur lui a montré aussi un tunnel ou les gens se dirigeaient vers l’enfer. C’est réel! Mais même les croyants ne croient pas à ça; beaucoup ne veulent pas du tout y croire. Le message clé est que nous devons chercher le Seigneur, non pas seulement avec nos lèvres ; mais dans la profondeur de notre cœur, car le retour de Seigneur est proche. Jésus dit: “je ne suis plus a la porte; je suis au de la de la porte, je viens bientôt; mon retour est proche. Mon peuple m’a abandonné et est retourné à la vie mondaine… dis à

mon peuple de retourner sur l’ancien chemin.” L’église aujourd’hui doit regagner l’ancien chemin; c’est là que nous sommes en feu cherchant le Seigneur. Quand la

trompète sonnera, on doit être prêt à le rencontrer et ça sera merveilleux.

Le message urgent du Seigneur.

Angelica, s’adresse à l’audience:

Le Seigneur m’a dit: “ma fille, en ce jour, l’Esprit Saint ne sera plus sur la terre. En ce jour, l’Esprit Saint ne sera plus sur la terre.”(2 Thessaloniciens2:7) et j’ai vu un trafic encombrant avec beaucoup d’accidents. Beaucoup des gens veulent se donner la mort, mais Jésus dit: “ils chercheront la mort, mais la mort

fuira loin d’eux. La mort ne sera plus en ce temps là.” (Apocalypse 9:6). Je voyais les gens entrain de regarder la TV et les magasines qui lis: “ des milliers et des milliers ont disparu” beaucoup avaient déjà su que Jésus Christ était venu pour ses élus. Ceux qui connaissaient le Seigneur, mais qui ont raté

l’enlèvement; allaient pleurant dans de rues. Ils voulaient se donner la mort, mais ne pouvaient pas. Pendant qu’on était au ciel, Jésus avait dit: “je viendrais pour un peuple saint et je viendrai très bientôt pour mon église” mais, il ya 2 semaines, le Seigneur m’avait dit: “ma fille, je me réjouis de ce que tu fais, tu es entrain d’accomplir ce que je t’ai confie, mais ne dis pas à mon peuple que je viens bientôt. Dis à mon peuple que je viens maintenant.” Encore le Seigneur dit: “ dis a mon peuple que je viens maintenant et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que seuls ceux qui ont un cœur pur, que seul ceux qui ont un cœur pur me verront!…et ne te tais pas: continue à proclamer ce que je t’ai dit.”

Angelica en prière avec l’audience:

Tout le monde, fermez vos yeux et placez vos mains droites sur vos cœurs et soulevez vos mains gauches et si vous avez envie de pleurer, faites le.

Maintenant dites au Seigneur ce que vous ressentez dans vos cœurs. Pour ceux qui veulent accepter le Seigneur, répétez après moi.

Seigneur, je te remercie pour ton amour et pour ta miséricorde, merci Seigneur pour la parole qui a atteint mon Cœur aujourd’hui. Père, je demande pardon.

Pardonne-moi. Nettoie-moi avec ton sang précieux. Ecris mon nom dans le livre de vie. Seigneur reçois-moi comme ton enfant. Maintenant même je pardonne toute personne que je n’étais pas a mesure de pardonner. Je renonce à mon manque de pardon. Je renonce à tout ce qui bloquait le mouvement de l’Esprit et je te demande de me transformer et de me remplir de ta présence tout les jours. Merci Père, Fils et Esprit Saint; au nom de Jésus, Amen.

Angelica:

Ce témoignage n’est pas du mensonge; ce n’est pas de la blague; ce n’est pas une histoire montée, ce n’est pas un rêve, l’enfer est réel, très réel. Je n’ai pas de mot pour t’exprimer comment c’est réel. Je souhaite que tu fasses une expérience personnelle.

Angelica, s’adresse au narrateur:

Le temps est proche, Dieu révèle a l’humanité ce qui va bientôt arriver à travers les signes. Ne demeurer pas dans la condamnation; c’est ce que le diable veut.

Demande-toi si tu marches déjà vers le tunnel de l’enfer? Aujourd’hui, c’est le jour du salut. Aujourd’hui c’est le jour d’inviter Jésus, ton Sauveur dans ta

vie. Ceci est un mot simple pourtant important à dire: “je t’accepte, Jésus comme Seigneur et mon seul Sauveur. Je te donne ma vie et mon âme de tout mon

cœur. Je vais être avec toi pour l’éternité.” Choisit ta destinée finale: la vie ou la mort, le paradis ou l’enfer, Jésus ou le diable. C’est Clair, ou tu appartiens à Jésus ou tu appartiens au diable. Soit tu fais ce qui est bien, soit tu fais ce qui est mauvais. Tu choisis ta destiné: la vie éternelle ou le lac du feu.

Réfléchis à ces propos. Décide maintenant.

Jésus Christ est mort sur la croix pour chacun de nous, pour nos péchés, et nous a donné l’occasion du salut par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton seul

Sauveur! Maintenant que tu as entendu ce témoignage, ne permet pas que tu regrettes ce moment éternellement en enfer.”