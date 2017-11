Binja Happy Yalala, une lycéenne de 15 ans sur l’île d’Idjwi dans l’est de la République démocratique du Congo, a été frappée mercredi par la police, qui l’accusait d’être une sorcière et qui l’a détenue pendant plus de 10 heures. Son véritable « crime » était d’avoir participé à une marche pacifique organisée par le mouvement citoyen « C’en Est Trop ».

Les manifestants répondaient à l’appel de plusieurs autres mouvements citoyens et groupes de la société civile, soutenu par des dirigeants de l’opposition politique, pour que les Congolais se mobilisent le 15 novembre et exigent que le président Joseph Kabila quitte ses fonctions fin 2017, conformément à la constitution et à l’accord de la Saint-Sylvestre signé à la fin de l’année dernière.

Les manifestants d’Idjwi se sont présentés devant les bureaux de leur administration locale en chantant l’hymne national avec l’intention d’y déposer une note, quand le commissaire de la police a donné l’ordre de les arrêter.

« Les policiers ont immédiatement mis l’ordre à exécution avec brutalité et violence », a raconté le père de Binja, qui avait rejoint la marche avec sa fille. « Certains d’entre nous ont commencé à courir, mais d’autres, et moi parmi eux, se sont immédiatement fait prendre. Ils nous ont donné des coups de poings, des coups de bâtons et des coups de pied. Ils nous ont dit : “Vous êtes des rebelles. Nous contrôlons la loi. Nous allons vous faire souffrir, vous verrez.” »

Quand Binja a vu son père se faire arrêter avec d’autres, elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas rester plantée là, à regarder sans rien faire.

« J’ai eu peur, mais j’avais aussi mal au cœur parce que je ne voyais pas ce que mon père et les autres avaient fait de mal », a déclaré Binja à Human Rights Watch. « Je me suis alors avancée et j’ai demandé à la police de les relâcher. Comme ils ne m’écoutaient pas, je leur ai dit que je ne partirais pas sans mon père, et que s’ils ne le relâchaient pas, ils devraient m’arrêter moi aussi. Alors sans hésiter, l’un d’eux m’a attrapée très fort par la main, il m’a frappée dans le dos avec son arme, et m’a ligoté les mains derrière le dos. J’avais très mal, je criais. Ils m’ont ensuite jetée dans le cachot avec mon père et les autres. »

Binja, son père et les 11 autres détenus ont rapidement été transférés à la prison centrale du territoire d’Idjwi.

« Ils nous ont posé beaucoup de questions sur ce qui s’était passé », a raconté Binja. « Ils ont frappé mon père parce qu’ils disaient qu’il m’avait entraînée dans ces choses. Il a essayé en vain d’expliquer que je n’étais pas membre du mouvement. Après, ils m’ont dit : « Tu es une sorcière », et ils m’ont de nouveau frappée avec des bâtons. »

Binja a expliqué que lorsque, finalement, ils ont tous été relâchés vers 22 heures, elle avait mal partout et pouvait à peine marcher.

Le 15 novembre, les forces de sécurité congolaises ont arrêté au moins 52 personnes qui participaient ou préparaient des petites marches et manifestations à Goma, Kasindi, Kindu, Kisangani, Kinshasa et Idjwi. La plupart de ces personnes ont ensuite été relâchées, mais huit d’entre elles sont toujours en détention, dont six à Goma et deux à Kinshasa.

Deux activistes qui ont été arrêtés lundi à Goma alors qu’ils encourageaient les gens à se joindre aux manifestations du 15 novembre étaient eux aussi toujours en détention.

Le 14 novembre, à la veille de ces manifestations, le commissaire provincial de la police à Goma avait ordonné à ses forces, dans un message filmé largement diffusé sur les réseaux sociaux, de « réprimer sans états d’âme » les manifestations prévues pour le lendemain.

Le lendemain matin, au réveil, de nombreux habitants à travers la RD Congo – notamment à Kinshasa, Lubumbashi, Mbandaka, Matadi, Mbuji-Mayi, Kananga, Goma, Idjwi, Beni, Kasindi, Butembo et Kisangani – ont pu constater qu’un important dispositif de sécurité avait été déployé le long des principales artères de leurs villes. Dans plusieurs d’entre elles, les rues étaient moins fréquentées que d’habitude, les magasins et les marchés étaient fermés et de nombreux étudiants ne s’étaient pas rendus aux cours. De nombreuses personnes sont restées chez elles en signe de protestation, ou pour se protéger des risques de répression violente, ou les deux. Les quelques manifestants qui ont osé sortir dans la rue ont le plus souvent été rapidement arrêtés par les forces de sécurité, ou dispersés par des gaz lacrymogènes.

La Mission de maintien de la paix des Nations Unies en RD Congo (MONUSCO) a exhorté les autorités congolaises, le 14 novembre, à respecter « le droit à manifester dans le calme et la retenue » et à permettre « que toutes les voix puissent s’exprimer dans le calme et de façon pacifique ». Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a relayé cet appel en demandant aux autorités congolaises de « mettre un terme au discours incendiaire contre les manifestants » et de faire en sorte que le personnel de sécurité « reçoive des instructions claires et qu’ils seront tenus responsables de leur conduite lors des opérations de maintien de l’ordre dans le cadre des manifestations, quel que soit leur rang ou affiliation. »

Dans une déclaration commune publiée hier, les missions des pays membres de l’Union européenne, des États-Unis, de la Suisse et du Canada en RD Congo ont appelé les forces de sécurité congolaises à s’abstenir d’un recours à la force excessive et souligné qu’elles sont susceptibles d’être tenues responsables de leur conduite, y compris à titre individuel.

De nombreux prisonniers politiques et activistes arrêtés lors de précédentes manifestations politiques ou pour leur participation à d’autres activités politiques pacifiques sont toujours en détention. Une liste et un résumé de plusieurs de ces cas sont disponibles ici.

Les autorités congolaises devraient immédiatement libérer toutes les personnes détenues pour avoir exprimé de manière pacifique leurs opinions politiques et devraient commencer à travailler à la création d’un climat propice à l’organisation d’élections libres et équitables dans le pays.