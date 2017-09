Ce 2 septembre, lors dune conférence de presse au Kempinski Fleuve Congo Hôtel, en présence du Président de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA), Orange RDC a officiellement annoncé le renouvellement de son partenariat avec l’équipe nationale, les Léopards, pour une durée de deux ans (2017-2019).

Orange RDC s’était déjà engagé avec les Léopards en 2013. Ce partenariat a duré deux ans et pris fin en 2015. Le renouvellement de ce partenariat s’inscrit dans le plan stratégique 2017-2020 d’Orange, intitulé 2020 « Essentiels 2020 » annoncé le 12 Janvier 2017.

Cette nouvelle stratégie, caractérisée par sa signature « vous rapprocher de l’essentiel » porte le client au cur de toutes ses opérations et se veut à l’écoute de tous les segments de la population congolaise afin de leur offrir des produits et services adaptés à leurs besoins, et ainsi répondre à ce qui leur « essentiel » au quotidien.

Cet engagement de 2017 à 2019 avec l’équipe nationale vient après qu’Orange Groupe ait renouvelé son partenariat avec la confédération Africaine de Football (CAF) pour les huit prochaines années. En effet, en tant qu’acteur du développement social et économique de l’Afrique, Orange souhaite participer à l’épanouissement de la jeunesse du continent et accompagner toutes les équipes nationales africaines de football (tous âges, tous genres).

Ce partenariat avec la FECOFA de deux (2) ans, soit de juin 2017 à juin 2019, permet à Orange RDC d’accompagner les vaillants Léopards sur deux (2) événements majeurs auxquels ils devraient prendre part, à savoir la Coupe du Monde 2018 en Russie et la CAN 2019 au Maroc. Sans compter les autres compétition (CAN Junior , CHAN, etc).

Tous derrière les Léopards.