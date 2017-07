Le tout premier e-commerce congolais en quête de soutiens au prix Orange

L’internet congolais se développe de plus en plus. Son marché, à fort potentiel, reste énormément à bâtir. Des initiatives voient le jour et suscitent de plus en plus de l’engouement, comme le tout premier site e-commerce avec livraison à domicile ou au bureau, eMar.cd. « Elle a comme vision de promouvoir les produits purement congolais« , explique son fondateur Bonny Mbombi.

« Le paiement s’effectue soit à la livraison soit anticipativement via Pepele Mobile ou Maxicash pour les personnes désirant payer par carte bancaire. La livraison s’effectue soit en express, en 24 heures ou le dimanche, selon le choix« , ajoute-t-il.

Créée en février 2016, cette plateforme est une vraie réussite, mais a besoin de financement pour développer sa vision. D’où sa participation à ce concours organisé chaque année par l’opérateur de téléphonie mobile Orange.

Le concours, pour la 7e année, récompense le meilleur projet d’entreprise innovante et responsable en Afrique et au Moyen-Orient. Cette année, la compétition se déroule en deux temps: les projets participent d’abord à une compétition nationale, puis un jury international attribue un grand prix aux meilleurs des gagnants nationaux. A chaque fois, les internautes peuvent voter pour ajouter un nom à la liste des nominés.

C’est à ce dernier niveau que tout se joue pour eMart.cd. Il faudra donc que les internautes congolais soutiennent le projet, en votant massivement sur le site de l’opérateur mobile, à retrouver ici (cliquez).