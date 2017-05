Mishiki: « le corps de Tshisekedi sera exposé à Ngaba avant d’être enterré à Gombe »

Il est allé jusqu’à écrire à l’Abbé recteur de la cathédrale Notre Dame du Congo dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Dans cette correspondance, signée par le président national de l’UNANA Roland Mukuba, Willy Mishiki, sollicite la célébration d’un messe de suffrage en mémoire d’Etienne Tshisekedi. Une messe qui pourra être organisée le 14 mai 2017.

« C’est avec une douleur profonde que nous nous approchons de votre bienveillance pour solliciter une messe de suffrage à la cathédrale Notre Dame, ce 14 mai 2017, en mémoire de l’autorité morale de notre famille politique (…) dont la dépouille mortelle sera rapatriée à Kinshasa ce mardi 12 mai« , précise la lettre.

Le corps sera exposé à Ngaba. Willy Mishiki n’a même pas hésité un seul instant à louer une salle où le corps d’Etienne Tshisekedi sera exposé. « La dépouille mortelle sera exposée sur l’avenue Kianza n°27 dans la salle des fête Arche du Congo. Mais en quittant l’aéroport nous allons faire un petit crochet à la 11ème rue au siège de l’UDPS. Et nous irons le déposer au cimetière de la Gombe« , a-t-il indiqué devant la presse.

Willy Mishiki demande à André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, « d’accélérer les travaux parce qu’on aura plus besoin d’aller faire le mausolée ailleurs ».

Willy Mishiki signale qu’il s’est mis d’accord avec l’UDPS et la famille biologique de Tshisekedi. « C’est l’UNANA et alliés et la famille politique de Tshisekedi qui prennent en charge les obsèques de Tshisekedi en concertation avec la famille biologique bien-sûr. nous sommes en contact avec Mgr Mulumba« , insiste-t-il.