DCMP remporte le derby kinois devant Vita Club et prend la tête du championnat

Vita Club s’incline (2-0) face à DCMP. Malgré quelques changements opérés de part et d’autre, le score n’évoluera plus jusqu’au coup de sifflet final. Le DCMP remporte le derby et prend la tête du championnat avec 11 points alors que vita club reste quatrième avec six points. Otis Ngoma remporte une de plus son duel face à Florent Ibenge.