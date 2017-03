Les agents de l’ONU enlèvés dans le Kasaï ont été décapités!

« Nous avons découvert deux corps d’Européens avec un corps d’un Congolais, dans un trou, près de la rivière où les deux experts avaient disparus. Et comme il n’y a pas d’autres étrangers disparus dans le pays, on craint que ce ne soit eux »« , a expliqué Lambert Mende à DIRECT.CD.

La rivière dont parle M. Mende est située dans la zone qu’avaient disparu, le 12 mars, deux experts de l’ONU en RD Congo, l’Américain Michael Sharp et la suédoise Zaida Catalán, ainsi que leurs quatre accompagnateurs congolais. Parmi ces derniers se trouvaient Betu Tshintela, un interprète, et Isaac Kabuayi, un chauffeur de moto, ainsi que deux chauffeurs de moto non identifiés, selon l’ONG Human rights watch.

Selon des sources locales, les trois corps découverts sont en état de décapitation.