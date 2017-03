Les restes de Tshiskedi, pitié!

Les Egyptiens de l’antiquité pensaient que l’âme resterait auprès du corps tant que celui-ci conserverait la forme humaine et pour conserver l’âme des illustres défunts auprès d’eux, ils ont embaumé les corps. L’histoire dit que tous les peuples orientaux ont pratiqué l’embaumement de différentes façons. Celle des Egyptiens est pour le moins artisanale : la momification. Mais tel n’es pas le sujet du jour….

Depuis le 1er février, Etienne Tshisekedi est mort, de mort suspecte, dit-on. On a parlé d’abord d’autopsie pour déterminer la cause de la mort et on a tergiversé sur le lieu d’inhumation sans rien gagner. Les héritiers politiques en manque de stratégie et incapables de faire partir Joseph Kabila, se sont contentés de se disputer à qui mieux-mieux sur la formation et sur le commandement des plates-formes de revendication politiques qui sont des strapontins, mieux, ils vont contribuer à lui faire des prolongations et des temps additionnels interminables pour peu que les postes qu’ils occupent soient douillets et que les râteliers soient constamment remplis d’indemnités. Ce qui jouerait en leur faveur est que le financement des élections législatives et présidentielles donne déjà le tournis aux bailleurs de fonds et l’Etat congolais se dit sans le sou.

Ensuite la massification et la pléthore dans le rang de l’opposition est un grand jeu et que, aussi bizarre que cela puisse paraître, l’arrivée du frère de Moïse Katumbi et du fils de Tshisekedi contesté, qui n’ont aucun poids politique réel sur le terrain, ne serait que pour favoriser la confusion pour un coup d’arrêt au processus qui conduirait aux élections. Certains y verraient volontiers une main noire du pouvoir congolais. A voir, en tout cas, comment les opposants se disputent sur tout et sur rien, la vraisemblance est évidente.

Mais ce qui paraît aberrant et douteux à la fois, c’est que la famille biologique d’Etienne Tshisekedi a voulu imposer un endroit pour l’enterrement mais le refus catégorique du pouvoir a été accepté avec trop d’humilité.

Il faut finalement craindre que la bataille pour les strapontins entre les opposants se termine par des échauffourées populaires et qu’un drame survienne pour donner raison à Joseph Kabila de dissoudre les différentes organisations politiques qui veulent le chasser du pouvoir. Quant aux élections, aucune date n’est en vue. En attendant, l’âme de Tshisekedi est dans la tourmente, tant que son corps n’est pas mis en terre. Pitié !