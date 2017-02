CAN – Toute la RDC retient son souffle!

Il y a encore quelques années, quand les Black Stars ghanéens s’imposaient comme une puissance du foot africain, on les aurait donnés largement favoris face aux Léopards congolais. Mais ce n’est plus le cas. Aux commandes de la RDC depuis 2014, Florent Ibengé a patiemment construit une équipe bien organisée et efficace à l’image du surprenant Junior Kabananga, meilleur buteur des poules avec ses trois réalisations.