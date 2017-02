EURO 2016: les 10 joueurs aux origines congolaises

L’Euro 2016 a débuté hier, vendredi 10 juin. Dix joueurs parmi les quarante-trois joueurs africains qui y prennent part auraient pu disputer une coupe d’Afrique des nations avec les Léopards de la RDC. Certains ont longtemps hésité entre l’Europe et l’Afrique, renseigne France 24.

Ils sont nés en République démocratique du Congo ou au moins l’un de leur parent est né sur ce grand pays d’Afrique central. Et, ils auraient pu porter les couleurs des Léopards.

Les neuf joueurs aux origines congolaises

Michy Batshuayi (Belgique)

Possédant la nationalité congolaise, il est convoité par Florent Ibenge, le sélectionneur de la République démocratique du Congo pour participer à un stage à Dubaï et disputer fin mars 2015 un match amical contre l’Irak. Il confirme le 2 mars 2015 dans un communiqué officiel sur twitter en réponse à Florent Ibenge qu’il ne souhaite pas jouer pour la sélection de la République démocratique du Congo mais qu’il souhaite jouer sous les couleurs des Diables rouges.

Christian Benteke (Belgique)

Né le à Kinshasa, il évolue au poste d’attaquant au Liverpool Football Club.

Jason Denayer (Belgique)

Né de père belge et de mère congolaise, il évolue actuellement à Galatasaray comme défenseur central, où il est prêté par Manchester City.

Christian Kabasele (Belgique)

Né le à Lubumbashi , il évolue actuellement au KRC Genk au poste de défenseur.

Romelu Lukaku (Belgique)

Romelu est le fils de l’ancien footballeur professionnel Roger Lukaku. Apparu en équipe première du RSC Anderlecht en mai 2009, à tout juste 16 ans, cet attaquant au physique imposant connaît en 2010 ses premières sélections en équipe nationale de la Belgique.

Jordan Lukaku (Belgique)

Jordan Lukaku est le petit frère de Romelu Lukaku et le fils de Roger Lukaku, ex-international congolais.

Steve Mandanda (France)

Steve Mandanda, né le à Kinshasa enRépublique démocratique du Congo. Il est le frère du gardien de but international congolais Parfait Mandanda et de Riffi Mandanda, gardien de but à l’AC Ajaccio.

Eliaquim Mangala (France)

Né à Colombes, de parents originaires de la République démocratique du Congo, Eliaquim déménage très tôt dans sa jeunesse pour la Belgique où ses parents s’installent et où il commence le foot à l’AC Lustin.

Denis Zakaria (Suisse)

Denis Zakaria, né le , est d’origine Congolaise et Soudanaise. Il evolue au poste de milieu de terrain pour le club du BSC Young Boys.

Blaise Matuidi (France)

Blaise Matuidi naît à Toulouse de père angolais et d’une mère congolaise, ses parents ont fui l’Angola pour le Zaire (aujourd’hui République démocratique du Congo) avant de rallier l’Europe, il s’estime d’ailleurs plus de culture congolais qu’angolais parlant le lingala et non le portugais.

Autres joueurs aux origines africaines

Angola : William Carvalho (Portugal)

Cameroun : Breel Embolo (Suisse), François Moubandje (Suisse), Samuel Umtiti (France)

Cap-Vert : Eliseu (Portugal), Gelson Fernandez (Suisse), Joao Mario (Portugal), Nani (Portugal), Renato Sanches (Portugal)

Côte d’Ivoire : Johan Djourou (Suisse), Jonathan tah (Allemagne)

Egypte : Stephan El Shaarawy (Italie)

Etiopie : Theodor Gebre Selassie (République Tchèque)

Guinée : Paul Pogba (France)

Guinée Bissau : Danilo Pereira (Portugal), Eder (Portugal)

Kenya : Martin Olsson (Suède), Divock Origi (Belgique)

Mali : Moussa Dembele (Belgique), Ngolo Kanté (France), Moussa Sissoko (France)

Maroc : Marouane Fellaini (Belgique), Adil Rami (France)

Sénégal : Patrice Evra (France), Bacary Sagna (France), Leroy Sané (Allemagne)

Tunisie : Sami Khedira (Allemagne)

Jean-Hilaire Shotsha