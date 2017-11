C’est ce qui ressort de la rencontre que le No 1 du sport national a eu avec le Secrétaire général aux sports, les responsables de la Police nationale (détachement COSM), les responsables de la Fédération nationale de football association (FECOFA), les responsables de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), ainsi que les dirigeants des Clubs à grand public de Kinshasa (AS. V.Club, DCMP et Renaissance).

Le ministre a justifié sa position par le fait que les supporteurs de ces équipes sont responsables de plusieurs casses répétées dans nos stades de la capitale, casses qui restent toujours non réparées alors que le gouvernement de la république ne cesse de consentir d’énormes sacrifices pour remettre en état de praticabilité ces infrastructures qui font la fierté de notre pays.

Pour le ministre, ces actes répréhensibles se produisent régulièrement dans plusieurs de nos stades à travers le pays. Ce qui lui amène à envisager la fermeture de tous les stades de l’Etat aux compétitions de la LINAFOOT qui est la plus concernée par ces actes de vandalisme.

Les échanges qui en ont suivi ont mis les parties présentes d’accord sur la mise sur pied d’un groupe de réflexion qui sera chapeauté par le Secrétaire général aux Sports afin de dégager des pistes de solutions pouvant permettre l’éradication de la violence dans nos stades.

