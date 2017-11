Durant une allocution à la Chambre des Représentants le 9 nobembre dernier, Donald Yamamoto, responsable du Bureau Afrique au département d’État, n’a pas mâché ses mots, mettent en garde les autorités congolaises contre tout retard dans l’application du calendrier électoral.

“L’administration est prête à soutenir le processus électoral de la RDC, mais ne le fera que sur la base d’engagements clairs et d’une volonté politique du gouvernement et de la CENI“, dit-t-il, avant de prévenir: “tout retard dans la mise en œuvre du calendrier sera perçu par les États-Unis comme une tentative de saper le processus démocratique et pourrait entraîner le retrait de l’aide des États-Unis au processus électoral.”

L’officiel américain a exhorté activement le gouvernement et l’opposition à opérer dans le cadre de la constitution et de l’accord de décembre et à rejeter la violence ou les appels à tout changement inconstitutionnel.

Il appelle également le gouvernement congolais à mettre en oeuvre les mesures de descrispations issues de l’accord signé le 31 décembre dernier entre le Pouvoir et l’Opposition. “Le gouvernement doit mettre en œuvre les « mesures de restauration de la confiance » qu’il s’est engagé à adopter au titre de l’accord, notamment en libérant les prisonniers politiques et en mettant fin aux affaires juridiques reposant sur des considérations politiques“, dit-il.

“Il est également nécessaire d’accroître la transparence et l’indépendance de la CENI, ainsi que sa responsabilisation. L’opposition a également des responsabilités, notamment celle de s’abstenir d’appeler à la violence ou à un quelconque transfert de pouvoir inconstitutionnel. Toutes les parties doivent se concentrer sur l’objectif de la tenue d’élections. Nous sommes prêts à évoquer des mesures punitives contre tout intervenant responsable d’incitation à la violence“, fait-il savoir.