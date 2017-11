Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, s’est envolé mercredi pour New Delhi en Inde via Addis Abeba (Ethiopie) pour une mission officielle de cinq jours dans ce pays.

Rien n’a filtré sur l’objet de cette mission mais on croit savoir qu’il s’agit d’une responsabilité mutuelle pour la RDC de consolider les liens de coopération bilatérale et d’amitié entre Kinshasa et New Delhi.

Les deux pays développent des rapports économiques dans plusieurs domaines notamment celui de l’énergie et des infrastructures ainsi que le renforcement des relations commerciales, d’affaires et d’études.