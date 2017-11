Que va devenir Robert Mugabe? L’ancien président ne s’est pas exprimé depuis son intervention à la télévision dimanche 19 novembre. Le président de l’Assemblée a lu sa lettre de démission deux jours plus tard, le 21 novembre. «Ma décision de démissionner est volontaire, y déclare-t-il.Elle est motivée par ma préoccupation pour le bien-être du peuple du Zimbabwe et mon souhait de permettre une transition en douceur, pacifique et non-violente qui assure la sécurité nationale, la paix et la stabilité».

Aucun détail des négociations qui ont abouti à la chute de Robert Mugabe n’a filtré mercredi dans la presse locale, qui s’est contentée de saluer son départ à grand coup de titres chocs tels que “Adios Bob” ou “Adieu camarade président”.

Exil dans un pays voisin “ami” ou retraite dorée au Zimbabwe ? Le sort de l’ex-couple présidentiel restait entouré d’un épais mystère.

Le départ en douceur de Robert Mugabe, dernier dirigeant issu des guerres anticoloniales, a été salué dans les pays africains, où il disposait toujours de son aura de “libérateur”.

L’Union africaine (UA) s’est félicitée de sa décision de “démissionner après une vie consacrée au service de la nation zimbabwéenne”, “l’acte d’un véritable homme d’Etat, qui ne peut que renforcer (son) héritage politique”.

Important partenaire politique et commercial du pays, la Chine a rendu hommage à un “ami” qui “apporté une contribution historique à l’indépendance du Zimbabwe”.

Les Etats-Unis voient quant à eux dans le départ du vieux chef de l’Etat «une opportunité historique» pour le pays de sortir de l’isolement et de changer de voie. Enfin, l’Union africaine (UA) s’est félicitée de cette démission. L’organisation continentale «reconnaît que le peuple zimbabwéen a exprimé le souhait d’un transfert de pouvoir pacifique de telle sorte que l’avenir démocratique du pays soit sauvegardé».