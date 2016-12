Premier ministre Samy Badibangi lance un appel à la paix et à la tranquillité sur toute l’étendue de la RDC

«Au moment où je m’apprête à prendre mes fonctions à la tête de ce gouvernement de large consensus, je voudrais lancer un appel à la paix et à la tranquillité sur toute l’étendue de la République » a déclaré le Premier ministre, au cours d’un point de presse à Kinshasa.

L’annonce de la formation du gouvernement d’union nationale, a indiqué Samy Badibanga marque une étape importante dans le début de la mise en œuvre effective de l’Accord Politique Globale du 18 octobre 2016, et constitue un symbole de paix, de cohésion nationale et d’espérance pour les futures élections et le bien être social.

Le Premier ministre, qui a tenu d’abord à adresser ses vifs remerciements, au Président de la République et Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, pour la confirmation du choix porté à sa modeste personne, a indiqué que la RDC se trouve à un moment critique de son histoire politique. Sous le leadership du Chef de l’Etat, il s’engage devant les Congolais, la nation toute entière et devant Dieu, de ne ménager aucun effort pour réussir cette mission, avant d’encourager en même temps toute forme d’échange entre acteurs politiques.

Il a réitéré son engagement à l’égard de la jeunesse de ce pays de tout mettre en œuvre pour répondre à ses attentes et à ses aspirations, pour l’amélioration de son bien être, et exhorte celle-ci à ne pas céder au désespoir, et aux machinations de qui que ce soi.

Il a saisi cette même opportunité pour féliciter les forces de l’ordre et de sécurité pour leur travail de sécurisation des biens et des personnes, et les exhorte aussi à faire preuve de discipline et de retenue, dans l’exécution de leurs missions.

Aux partenaires internationaux, le Premier ministre tient à assurer de la disponibilité de son gouvernement de travailler avec eux, dans un esprit de respect mutuel et de franche collaboration, pour relever les défis de l’heure, notamment ceux relatifs aux conditions socio-économiques et financières de ce pays, en vue de réussir cette période qui doit impérativement, aboutir à la tenue des élections paisibles, transparentes et crédibles conformément à l’Accord Politique Globale du 18 octobre 2016.ACP